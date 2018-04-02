Фигуристая дочь Лолиты восхитила ярким номером

Певица поделилась с поклонниками видео с поющей дочерью. 19-летняя Ева с юмором исполнила хит Патрисии Каас.

"Яблоня от яблони!! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?!" – подписала ролик Милявская.

Пение барышни восхитило поклонников Лолиты. В комментариях к публикации Ева получила множество позитивных откликов от пользователей Instagram. Они хвалили девушку и желали ей дальнейших успехов: "Умничка! Гордость мамы и папы. Здоровья всей семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Доча вся в маму-милая, красивая, и талантливая", "Молодец француский ....мама гордись", "Лолита , какая Евочка у Вас смышленая и артистичная. Ну, а самостоятельно изучать французский язык... Это, правда, достойно уважения".

Многие подписчики отметили неплохие формы барышни. "Такая фигурка точеная", "Ножки суперские от мамы!", "Молодец Ева! Совсем взрослая девушка стала. Фигурка– можно позавидовать", – писали пользователи соцсети.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 1 Апр 2018 в 11:24 PDT

Напомним, Лолита родила дочь Еву в 1999 году. Малышка появилась на свет преждевременно – исполнительница (на тот момент ей было 35 лет) находилась на пятом месяце беременности. Новорожденная весила всего 1200 граммов, и врачам пришлось буквально реанимировать кроху.

К счастью, девочку удалось выходить. Однако позднее пресса приписывала Еве разные диагнозы, подразумевающие отставание в развитии, но Милявская эту неподтвержденную информацию опровергла. "Нет у нее аутизма. Есть следствия недоношенности", – заверила артистка. Сейчас Ева посещает обычную киевскую школу, ходит на дополнительные занятия, а певица при каждом удобном случае хвалится ее успехами.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 25 Апр 2017 в 12:05 PDT

Девочку певица родила будучи в браке с Александром Цекало. Несмотря на то, что отец девочки не принимает никакого участия в ее жизни, Милявская не держит на него зла. На данный момент Ева живет в Киеве вместе с бабушкой и дедушкой. Ранее Лолита рассказывала, что намерено не перевезла ребенка в Москву, так как в таком случае Ева жила бы с няней – абсолютно посторонним человеком, неизвестно, как это бы отразилось на психологическом здоровье девочки, поэтому певица решила не рисковать, сообщает teleprogramma.pro.

