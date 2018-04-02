Разведенка Энистон подобралась к Питту через дочку

Голливудский сердцеед Брэд Питт познакомил дочь Шайло с бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон. Судя по всему, им удалось найти общий язык.

После того как стало известно о разводе актрисы Дженнифер Энистон с Джастином Теру, западные таблоиды утверждают, что знаменитость вернулась к экс-супругу Брэду Питту. Разошедшийся с Анджелиной Джоли артист не спешит их опровергать.

Причем, отношения Питта и Энистон явно вышли на новый уровень. Репортерам удалось запечатлеть пару вместе с Шайло. Инсайдеры утверждают, что девочка очень много времени проводит с Дженнифер, передает Gossip Cop.

Похоже, Энистон нашли общий язык с дочкой Питта. "Брэд очень любит видеть, насколько они близки. Шайло одна из шестерых детей, которая сразу нашла с Дженнифер общий язык и подружилась с ней", – заявил источник. Несмотря на то, что девочка любит свою маму, Анджелину Джоли, в конфликте родителей занимает сторону отца.

Ранее СМИ писали о том, что Брэд Питт, еще не до конца оформивший развод с Анджелиной Джоли, вернулся к бывшей супруге. Воссоединению пары помог близкий друг Питта Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому Дженнифер.

Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.