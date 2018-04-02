Жизнь севшего за растление детей актера поразила роскошью

Осужденный на 22 года за съемки детского порно артист Мухтар Гусенгаджиев вел насыщенный образ жизни. Он всеми силами стремился к звездной славе.

Мухтар Гусенгаджиев родился 20 мая 1964 года в Дагестане. После школы окончил цирковую и театральную школы. С 1989 по 2000 годы работал в различных театрах и цирках по всему миру, включая знаменитый театр Zumanity компании Cirque du Soleil. С 2005 года активно снимался в кино.

За его плечами больше 30 ролей в кино и сериалах. Среди них: "Последний из Магикян", "Кулагин и партнёры", "Карпов", "Дорогая Маша Березина" и другие. Судя по всему, он был достаточно самолюбив. В социальной сети, на своей странице, он выкладывал фотографии с разными знаменитостями, в том числе и голливудскими, но сам так и остался в тени.

Гусенгаджиев следит за своим здоровьем. Он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самый гибкий мужчина планеты". Он активно путешествовал, вел семинары о личностном росте, на которых рассказывал о самосовершенствовании. В общем, можно сказать, что Мухтар вел действительно роскошную жизнь, пусть и не столь открыто.

На одном из таких семинаров Мухтар и познакомился с мамой девочки, над которой он впоследствии надругался. У них быстро завязались близкие отношения. Женщина не раз приходила в гости к артисту, а потом и вовсе переехала к нему. На данный момент артист холост. Однако успел дважды развестись. У него растут двое детей – мальчик и девочка.

Главной страстью Мухтара всегда оставалась сцена. Но несмотря на то, что мужчина пробовал сниматься в Голливуде, успеха эти попытки ему это так и не принесли.

Напомним, в ходе проведенных обысков по месту жительства у Гусенгаджиева были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей. Приговором Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает "Газета.Ru".