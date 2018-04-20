Постаревшая Бузова стала похожа на Ротару

Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором зашла речь о ее бывшем муже, футболисте Дмитрии Тарасове. Поющая ведущая не смогла сдержать слез при упоминании о спортсмене и его новой жене.

Ольга Бузова стала гостьей шоу популярного рэп-исполнителя Басты (настоящее имя Василий Вакуленко). Поющая ведущая рассказала о начале своей песенной карьеры. По признанию артистки, она задумалась о записи песни еще тогда, когда была "абсолютно счастлива", задолго до расставания и развода с Дмитрием Тарасовым.

"Мы были в браке шесть лет, я была уверена. что мы будем жить всю жизнь, нарожаем огромное количество детей. У меня даже мысли не было, что может что-то произойти", – призналась Бузова. По словам поющей ведущей, все закончилось "в один день". Певица сообщила, что муж и общие друзья отговаривали ее от записи песни.

Разрыв с мужем Ольга переживала тяжело. Она даже хотела свернуть всю свою певческую карьеру, ей ничего не хотелось. Когда Баста поинтересовался у нее, не было ли желания отомстить бывшему мужу, та ответила отрицательно. "Я никогда никому не хотела мстить и, наверно, не буду. И все, что мне причиняет боль, я переживаю в себе", – голос у Ольги дрогнул, а глаза наполнились слезами.

"То есть я не иду с агрессией на людей. Даже когда меня бросают, унижают, оскорбляют в ответ. Публично. Я это все переживаю в себе", – объяснила Бузова, еле сдерживая эмоции, чтобы не разреветься.

Далее ведущий передачи спросил, как она отреагировала на известие о свадьбе Дмитрия Тарасова и его любовницы, привлекательной модели Анастасии Костенко. "Честно, уже столько времени прошло и очень не хочется... Я стараюсь не говорить вообще на эту тему. Я когда говорю, я плакать начинаю о нем", – призналась Бузова со слезами на глазах. Примечательно, что ни разу в беседе с Бастой (и в других интервью) Ольга не назвала бывшего мужа по имени и его пассию тоже.

В комментариях зрители отметили, что поющая ведущая благодаря манипуляциям с внешностью стала походить на легендарную певицу Софию Ротару. "Это Ротару чтоль?﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "нет это Алсу﻿", "постаревшая﻿", "Ротару на порядок лучше выглядит﻿", "ты какую то *** бездарную сравнил с Ротару???", "Ротару курильщика", О точняк! Вот кого мне Буз напоминает – Ротару)))", – высказались пользователи Сети.