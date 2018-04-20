Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке

Анастасия Макеева стала звездой ММКФ. Популярная актриса прошлась по красной дорожке в таком прозрачном платье, что любой желающий мог оценить ее нижнее белье.

19 апреля открылся Московский международный кинофестиваль. По красной дорожке прошлись многие представители отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Встречал гостей президент смотра Никита Михалков.

Особое внимание СМИ привлекла актриса Анастасия Макеева. Популярная артистка вышла в свет в платье с открытыми плечами и юбкой в пол. Однако наряд оказался таким прозрачным, что любой желающий мог оценить нижнее белье Анастасии. Отметим, что сама актриса без смущения позировала многочисленным фотографам, демонстрируя широкую улыбку и полное довольство.

Поклонники в социальной сети Instagram рассыпались в комплиментах Макеевой. "Анастасия – великолепна ! БРАВО!!! Антигламурная! Без пафоса ! Ни капли китча ! НАСТОЯЩАЯ !!!! 👏👏👏", "Объективно, одна из самых красивых актрис. Грация и стиль", "Какая вы воздушная и невероятная!))) Самая стильная женщина ММКФ)))", "Я всегда говорю) природа – это самая настоящая магия.. только все привыкли и все ждут и ждут нечто другое)))🌷💯☀️вот и ваше платье магическое👍🏻👍🏻👍🏻", "Настя вы такая красивая девушка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Отметим, что в последнее время актриса находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила сама Анастасия Макеева. "Я репетирую роль в интересной эротической комедии. Я там не раздеваюсь, как вы, конечно, подумали, просто шутки для взрослых используются", – рассказала артистка.

Дома ее дожидаются четвероногие питомцы – собака и кошка. "У меня есть специальная няня, которая ухаживает за животными в мое отсутствие, выгуливает их и кормит, причем берет она за свои услуги не так много", – отметила Анастасия.