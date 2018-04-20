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Борис Грачевский откровенно о раке кожи: Болезнь опять вылезла

Борис Грачевский. Фото: Мария Мартынова/Dni.Ru
Борис Грачевский стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Создатель киножурнала "Ералаш" откровенно рассказал о борьбе со смертельным недугом и своих женах.
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Борис Грачевский был женат трижды. Впервые он сочетался браком в далеком 1970 году, когда еще был студентом. С женой Галиной они прожили 35 лет. Она подарила ему двоих детей. Однако супруги оформили развод. "Я обожаю эту женщину, я ее уважаю и дружу с ней и не хочу говорить ничего об этой ситуации. Я уходил не к кому-то, а просто, не изменял ей. Пять лет я жил один после развода. Никогда не позволю обижать женщину, хоть мы и расстались, дай Бог ей здоровья", – высказался о первой жене Грачевский.

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Борис Грачевский снова женился

Режиссер признался, что после развода до сих пор он не может помириться с дочерью Ксенией, которая не прощает ему разрыв. "Что я могу сделать? Мне очень грустно, ведь я в свою дочку многое вкладывал. Я пытался снова с ней сойтись, но не получилось. Она знает, что я готов общаться. С внуком я тоже не вижусь из-за этого. Ну что делать... Все живут и здоровы – это главное", – констатировал режиссер.

В 2011 году Борис женился на девушке Анне, которая была на 38 лет младше него. Разница в возрасте не помешала супругам стать родителями девочки Василисы. Спустя три года супруги развелись, причем не обошлось без шумихи. Тем не менее Борис и Анна сумели договориться. "Слава Богу, с Василисой я вижусь. Мы часто встречаемся, она у меня остается, бывшая жена не противится", – отметил Грачевский.

Вскоре режиссер встретил Екатерину Белоцерковскую, которая стала его третьей женой. Разница в возрасте между супругами составляет 33 года. Однако счастье влюбленных было омрачено. У Грачевского диагностировали рак кожи.

"Из маленькой родинки выросла большая болезнь. Я пережил несколько серьезных операций, облучение, химию принимал. Борьба, война, болезнь опять вылезла, но тогда появились нужные лекарства, которые мне помогли. Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода", – рассказал Грачевский.

Режиссер победил смертельно опасный недуг и намерен наслаждаться жизнью. "Я очень хочу жить, у меня молодая жена, которую я очень люблю, маленькая дочка, которую я хочу вырастить. И Катя мне всегда говорит: "Даже не думай умирать, живи". Хорошо, буду жить", – заключил Борис Грачевский.

Автор: Наталья Аряева20 апреля 2018, 13:22
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