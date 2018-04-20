Настя Каменских взбудоражила народ своими "голыми" фото

Певица Настя Каменских шокировала поклонников. Девушка опубликовала снимки в стиле ню.

Анастасия много времени проводит в спортзале и усиленно тренируется для того, чтобы обрести фигуру мечты и, судя по ее Instagram, исполнительница добилась определенных успехов. Артистка очень часто публикует снимки, где хвалится рельефными и подтянутыми формами.

Казалось бы, фанаты должны уже привыкнуть к обнаженной Насте и не реагировать на очередное ее оголение. Однако каждый откровенный снимок вызывает бурное обсуждение в Сети.

Особенно взбудоражил поклонников последний размещенный в микроблоге кадр. На нем Каменских в чем мать родила сидит у бассейна. Звезда, позируя в профиль, прикрывает пышную грудь руками.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 19 Апр 2018 в 11:23 PDT

Эта выходка никого не оставила равнодушным, но все же мнения насчет уместности поступка разделились. Некоторые поддержали артистку и похвалили ее за смелость. "Ваще огонь, ничего", "Красивая девушка... Завидуйте молча!", "Наська ты супер байба", "Красивая фигура!", "Очень красивое фото. И ничего вульгарного нет. Насть вы прекрасны", "Шикарная, что в одежде, что без... Это я как женщина и мать троих детей говорю! Не осуждаю", "ух какая хорошенькая", "Голая!!! Круто) Мне нравится", "Красавица", "Учитесь завидовать Такой прекрасной Женщине. Настя ты лучшая!", "Богиня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – засыпали девушку комплиментами восторженные фанаты.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 3 Апр 2018 в 5:35 PDT

Другие же реагировали со скепсисом или негативом. "Не представляю такое фото у Ротару, или Матвиенко", "Просто без слов ето порнография", "Пошло то как", "Ого! Все шикарно и эстетично,но шокировало", "Господи это разврат", "Наверно уже очеееень скучно и одиноко...", "Блин,ну зачем...как уже надоело это....зачем постоянно оголяться,для чего и для кого.... Поклонники вас любят и без этого", "Настя ты и так классная, не нужно раздеваться", – негодовали пользователи соцсети.