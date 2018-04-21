От чего умер 28-летний популярный музыкант

Названа возможная причина смерти шведского диджея Тима Берглинга, более известного под псевдоним Avicii. У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, передает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

В 2012 году у Тима диагностировали острый панкреатит, который развился из-за злоупотребления спиртными напитками. Через два года Avicii удалили аппендикс и желчный пузырь, музыкант был вынужден взять паузу в работе. Кроме того Берглинг неоднократно жаловался на тяжелую психологическую нагрузку, которая возникла из-за слишком раннего успеха.

Диджей Avicii скончался 20 апреля. Ему было 28 лет. Тело музыканта нашли в Маскате, столице Омана.

