От чего умер 28-летний популярный музыкант

Названа возможная причина смерти шведского диджея Тима Берглинга, более известного под псевдоним Avicii. У музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, передает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.
В 2012 году у Тима диагностировали острый панкреатит, который развился из-за злоупотребления спиртными напитками. Через два года Avicii удалили аппендикс и желчный пузырь, музыкант был вынужден взять паузу в работе. Кроме того Берглинг неоднократно жаловался на тяжелую психологическую нагрузку, которая возникла из-за слишком раннего успеха.
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