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Шоу-бизнес

50-летняя Валерия выглядит девочкой на фоне 24-летней дочки

Валерия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Певица Валерия отметила 50-летие большим концертом в Москве. Поздравить артистку пришли не только звезды отечественного шоу-бизнеса, но и ее близкие.
прочитано 31661 раз

Особое внимание публики привлекла дочь Валерии певица и актриса Анна Шульгина. 24-летняя девушка явно перестаралась, подбирая образ для концерта.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Анна, которую поклонники привыкли видеть роскошной блондинкой, внезапно поседела. Новый цвет волос сильно состарил певицу. Она выглядела гораздо старше матери.

Занятным оказался и наряд Анны. Костюм из кожи светлого оттенка плохо сидел на молоденькой певице, собираясь складками в самых неожиданных местах.

Анна Шульгина и Валерия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На фоне дочери 50-летняя Валерия казалась просто девочкой. В образе именинницы все было идеально подобрано – задорная прическа, легкий макияж, необычный сексуальный костюм с шортиками. Певица сияла молодостью и красотой.

Анна Шульгина и Валерия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Напомним, певица Валерия родилась 17 апреля 1968 года. Свой первый альбом артистка представила публике в 1992 году.

Автор: Алёна Нестерова21 апреля 2018, 10:38
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50-летняя Валерия разительно изменилась

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