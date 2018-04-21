Волочкова объяснила страх США перед Россией

Анастасия Волочкова заступилась за артистов Большого театра Ольгу Смирнову и Якопо Тисси, которым Вашингтон не выдал визы. Балерина заявила, что США решились на такой шаг из страха перед Россией.

"Не дают – значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть, чего бояться, когда есть это величие и сила", – заявила Волочкова.

По словам балерины, многие опасаются российских спортсменов и артистов. "Потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием, присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. Но это именно та причина, по которой мы должны объединиться и не опускать рук", – цитирует сайт радиостанции "Говорит Москва" балерину.



Волочкова отметила, что артисты – это посланцы мира. "Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любых распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Поэтому артистам не должно быть никаких препятствий, но, к сожалению, мы живем в такие дни, когда политика вмешивается и в репертуарную политику. Очень жаль. Артисты России должны прославлять ее во всех странах мира", – считает Анастасия.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Апр 2018 в 3:29 PDT

Ранее отказ американских властей в выдаче виз артистам Большого театра прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон.

"Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведет", – цитирует депутата RT.

Отметим, что МИД России выразил сожаление в связи с решением США. По оценке ведомства, власти иностранного государства стремятся отгородить своих граждан от россиян "визовой стеной".

Напомним, Вашингтон не выдал визу приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Артисты должны были выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Им было отказано в визах 10 апреля.