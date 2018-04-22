Ведущая "Давая поженимся!" с плоским задом показала любовника
Снимок появился на личной странице Сябитовой в социальной сети Instagram. "Годы, любовников и бокалы вина – это то, что не следует подсчитывать." Итальянская пословица. Как это верно!" – подписала публикацию она.
Судя по всему, фотография была сделана на курорте. Сябитова позировала в купальнике, а ее любовник демонстрировал накаченный торс.
Многие пользователи обратили внимание на фигуру ведущей. Ее буквально засыпали комментариями с критикой. "Ракурс не удачный, полное отсутствие пятой точки, или увольте фотографа или спорт вам в помощь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из участников обсуждения. "Сиси сделали, а про попу забыли?" – вопрошает второй.
Другие подметили, что оголиться стоило спутнику Сябтовой, а не ей. "Лучше бы он был без джинс , а вам бы как раз одеть надо было бы, сорри", – подметил комментатор. "Как ее не одевай,выглядит как деревня", – вынес вердикт другой.
Напомним, что Сябитова дважды состояла в браке. Ее первый муж Михаил Сябитов умер от инфаркта в 1993 году.
Вторые отношения завязались в 2008-м на съемках передачи "Давай поженимся!". В итоге брак распался.
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