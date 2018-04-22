Ведущая "Давая поженимся!" с плоским задом показала любовника

Ведущая передачи "Давай поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова опубликовала необычную фотографию. Похоже, она хотела похвастаться мускулистым любовником, но пользователи решили сосредоточить свое внимание на ее пятой точке.

Снимок появился на личной странице Сябитовой в социальной сети Instagram. "Годы, любовников и бокалы вина – это то, что не следует подсчитывать." Итальянская пословица. Как это верно!" – подписала публикацию она.

Судя по всему, фотография была сделана на курорте. Сябитова позировала в купальнике, а ее любовник демонстрировал накаченный торс.

Многие пользователи обратили внимание на фигуру ведущей. Ее буквально засыпали комментариями с критикой. "Ракурс не удачный, полное отсутствие пятой точки, или увольте фотографа или спорт вам в помощь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из участников обсуждения. "Сиси сделали, а про попу забыли?" – вопрошает второй.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 21 Апр 2018 в 12:59 PDT

Другие подметили, что оголиться стоило спутнику Сябтовой, а не ей. "Лучше бы он был без джинс , а вам бы как раз одеть надо было бы, сорри", – подметил комментатор. "Как ее не одевай,выглядит как деревня", – вынес вердикт другой.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 14 Июл 2017 в 3:17 PDT

Напомним, что Сябитова дважды состояла в браке. Ее первый муж Михаил Сябитов умер от инфаркта в 1993 году.

Вторые отношения завязались в 2008-м на съемках передачи "Давай поженимся!". В итоге брак распался.