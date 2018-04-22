Валерия простила грубиянку Волочкову

Журналисты узнали, что певица Валерия простила балерину Анастасию Волочкову. Судя по всему, танцовщицу даже позвали на юбилейный концерт.

Валерия закатила в честь 50-летия грандиозное музыкальное шоу. На него была приглашена и Волочкова. Она преподнесла имениннице большой букет белых роз.

Танцовщица появилась на торжественном мероприятии в элегантном черном платье. Ее присутствие на празднике означает, что Валерия наконец простила заклятую подругу, передает telerpgramma.pro.

Это примирение можно назвать долгожданным. Журналисты считают, что Волочкова давно пожалела о грубостях в адрес знаменитой исполнительницы.

Напомним, конфликт между звездами произошел несколько лет назад. Тогда Пригожин и Валерия отказались ехать на гастроли на Украину.

Волочкова раскритиковала пару. Она назвала продюсера и его жену политическими проститутками. Из-за подобных оскорблений в конфликт пришлось вмешаться адвокатам.

Позже Волочкова публично принесла извинения. Она заявила, что сожалеет о сказанном, в эфире программы "Прямой эфир".