Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
Джигурда рассказал, что его семья фактически живет на две страны. Он то и дело летает во Францию и обратно в Россию.
Свадьбу пара запланировала на осень 2018 года. Джигурда планирует, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" – цитирует его StarHit.
Предложение руки и сердца должно стать для Анисиной сюрпризом. Шоумен выбирает для торжественного момента подходящую дату. "4 мая отмечаем 10 лет со дня венчания. Подарок пока не выбрал", – отметил Джигурда.
"Готовлю книгу в честь Марины. Думаю, всем понравится!" – заявил шоумен.
Напомним, что Джигурда был женат на Анисиной с 2008 по 2016 годы. Спортсменка подала на развод из-за того, что шоумен не всегда был адекватен.
В 2016 году ходили слухи, что Джигурда хочет жениться на американке. Судя по всему, он сделал выбор в пользу Анисиной, которая родила ему двоих детей.
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