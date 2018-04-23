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Шоу-бизнес

Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки

Морган Фримен. Фото: GLOBAL LOOK press/F. Sadou
Голливудский актер Морган Фримен попал в скандал. Во время судебного заседания была обнародована информация о сексуальной связи артиста и его сводной внучки.
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Сенсационные данные вскрылись в ходе суда над бывшим молодым человеком сводной внучки Моргана Фримена И`Дены Хайнс Ламаром Девенпортом. Отметим, что именно его обвиняют в убийстве девушки. Как заявила представительница Девенпорта, незадолго до своей смерти Хайнс сама рассказала ему (и якобы еще нескольким людям) о том, что занималась сексом со своим сводным дедушкой, компетентно передает New York Post.

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При этом адвокат обвиняемого предпочла не сообщать деталей, однако рассказала, что Ламар Девенпорт состоит на учете у психиатра. И именно ему молодой человек жаловался на частые ссоры с И`Деной, причиной которых были обвинения Ламара в ее неверности.

Напомним, летом 2015 года сводная внучка Моргана Фримена была жестоко убита. Нападение на И'дену Хайнс произошло в Нью-Йорке. Она была доставлена в одну из больниц Гарлема, где скончалась от полученных ранений. Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину. Его доставили в медицинский центр для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Морган Фримен и И`Дена Хайнс. Фото: GLOBAL LOOK press/Kathy Hutchins

Трагедия произошла на глазах престарелого Джорджа Хадако. По его словам, преступник (который, как позже выяснилось, был ее бывшим любовником) набросился на Хайнс с криками: "Убирайся, дьявол, я изгоняю тебя!" После этого он нанес девушке несколько ударов ножом. "Услышав крики женщины, я позвонил в службу спасения", – рассказал Хадако.

Морган Фримен тяжело воспринял известие о смерти внучки. "Мир никогда не узнает о ее артистизме и таланте, о том, как много она могла предложить. Пусть она покоится с миром", – заявил голливудский актер.

И'дена Хайнс – внучка первой жены Моргана Фримена Жаннет. Теплые отношения между актером и И'деной становились поводом для слухов. Несколько лет назад мировые СМИ пестрили заголовками о грядущем бракосочетании Фримена с приемной внучкой, однако актер опроверг эту информацию.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2018, 09:12

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