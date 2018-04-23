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Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос

Николай Расторгуев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Бессменный лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев откровенно рассказал о своем здоровье. Популярный артист прокомментировал слухи, которые муссируются вокруг него на протяжении последних лет.
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Николай Расторгуев признался, что каждый раз, садясь в самолет, просит желтую газету. По его словам, артиста мгновенно понимают. Певец высказался о слухах, которые витают вокруг его имени. В частности, Расторгуев прокомментировал информацию о том, будто бы поехал лечиться в Германию, где ему предстоит процедура гемодиализа. "Да плюньте этому журналисту в рожу! Это что за бред?" – возмутился артист.

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Расторгуев заявил, что замечательно себя чувствует сейчас. "И чувствовал себя всегда", – отметил певец. И все же информация о гемодиализе и нескромные вопросы журналистов порядком вывели артиста из себя. "Что за ***? Кто может такую *** написать? Во-первых, я десять лет уже ничего этого не делаю. Минуточку, чтобы запомнили. Называется гемодиализ. Без этого человек жить не может. Но когда у него произошла операция, трансплантация, никакие гемодиализы тут не нужны. Зачем делать трансплантацию? Чтобы уйти от гемодиализа", – цитирует возмущенного Николая Расторгуева "Ты не поверишь!"

Не успокоили артиста и уточняющие вопросы о том, действительно ли он был некоторое время назад госпитализирован чуть ли не со сцены. Тогда якобы у Николая обнаружились проблемы с сердцем. Расторгуев все опроверг. "Ну полная хрень! Меня это дико бесит!" – признался расстроенный исполнитель.

Бессменный лидер группы "Любэ" высказался и о том, будто приобрел недвижимость в немецком Баден-Бадене по соседству с продюсером Игорем Матвиенко. Якобы апартаменты обошлись артисту в 30 миллионов рублей. "Я не живу в Баден-Бадене. Кто вам такое сказал? Бред какой-то", – высказался Расторгуев. Он отметил, что бывает в этом курортном городе, но живет в престижном поселке в Подмосковье.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2018, 10:32
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