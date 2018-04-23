Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги

Лидер группы "Дюна" с супругой учат своего 19-летнего сына Василия зарабатывать и соглашаться унижаться только за большие деньги. Парень делает успехи в модельном бизнесе.

Юношу за его привлекательность сравнивают с молодым Джонни Деппом. А звездные родители на сына не могут нарадоваться.

"Вася у нас очень талантливый. И это заслуга Наташи. Он студент Института культуры, играет в группе, пишет музыку", – цитирует Виктора Рыбина Sobesednik.ru.

Еще недавно о том, что Вася свяжет свою жизнь с модельным бизнесом, Сенчукова даже не помышляла. Но теперь поддерживает сына во всех начинаниях. От заказов у него нет отбоя. По словам Рыбина, парень к своему труду относится серьезно.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 22 Ноя 2017 в 7:36 PST

"Рассуждая о модельном бизнесе, он говорит так: "Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не по­еду!" Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: "Вася, не нужно унижаться. Если только за деньги..." – делится музыкант. Так, за последнюю съемку для спортивной фирмы знаменитый наследник получил 60 тысяч рублей.

Разговоры о том, что во время съемок моделям делают непристойные предложения, Рыбина и Сенчукову не пугают. Они уверены, что их сын на такое никогда не согласится.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 5 Фев 2018 в 2:19 PST

Напомним, Василий – единственный сын Виктора и Натальи. Он учится во МГИКе на режиссера театра и театрализованных представлений. В детстве увлекался спортом и серьезно занимался карате.