Красавица Навка: У нас пополнение

Фигуристку Татьяну Навку поздравляют с радостным событием. Олимпийская чемпионка объявила о появлении нового члена семьи.

В своем Instagram Татьяна опубликовала фотографию, на которой изображены сама спортсменка и ее младшая дочь Надежда с младенцем на коленях. "А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей🙏🏻🙏🏻🙏🏻🐣🐣🐣", – написала Навка под публикацией.

Отметим, что пол и имя новорожденного пока держатся в тайне. Также неизвестно, кто мать младенца. Пользователи соцсети предположили, что это может быть младшая сестра фигуристки Наталья Навка. Однако на свежих фотографиях в микроблоге у родственницы не замечено никаких признаков беременности.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 23 Апр 2018 в 12:47 PDT

Ранее у Натальи не было своих детей. В 2012 году СМИ сообщали, что она вышла замуж. Однако про ее личную жизнь ничего подробно не известно. Неудивительно, что поклонники Татьяны тут же решили, что мамой малыша могла стать Навка-младшая, сообщает letidor.ru.

Публикация от Наталья (@navkanatalia) 28 Янв 2018 в 7:09 PST

В недавнем интервью Татьяна рассказала, что готова подарить мужу сына. По признанию олимпийской чемпионки, она дважды надеялась произвести на свет наследника, но судьба подарила ей только дочек – Александру и Надежду.

"Третий точно будет мальчик! Я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, Вам никуда не деться!" – шутила Татьяна. Мечтой стать мамой мальчика она поделилась на съемках программы "Секрет на миллион".



Добавим, что недавно Навка с размахом отметила день рождения. Дочери приготовили Татьяне трогательные сюрпризы, которые довели ее до слез. Старшая наследница Александра исполнила для матери песню. Спортсменка не смогла сдержать эмоций. Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в социальной сети.



Публикация от Svetlana Ermolova (@lamareesvetlanaermolova) 13 Апр 2018 в 3:12 PDT

Младшая дочь Надежда тоже порадовала ее поздравлением – она прочитала стихотворение. Навка похвасталась талантами девочки в своем микроблоге.