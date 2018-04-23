Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова

Спустя 40 дней после смерти Олега Табакова коллективу МХТ представили нового художественного руководителя. На сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru.



"Места возле меня заняты – справа сядет Мариночка Зудина, а слева будет моя подружка Инночка Гуляева, с которой мы уже лет 40 так располагаемся", – по-хозяйски командовала Ирина Мирошниченко. Она пришла раньше всех и, довольная, позировала фотографам.

Марина Зудина вошла в зал одной из последних. Элегантный, подчеркивающий фигуру черный брючный костюм, минимум косметики – вдова выглядела очень стильно. И трагично. "Мариночка, Паша-то ваш каким красавцем стал. Такой актер хороший", – похвалила Мирошниченко младшего сына Табакова. "Да, я очень рада, что Паша застал отца на пике актерской формы, когда его все обожали и любили, – вздохнула Зудина. – К тому же Паша уже был взрослый, сформировавшийся, поэтому отца хорошо запомнит. Как и запомнит наш период прекрасных семейных отношений, возьмет их за образец".

Владимир Машков не мог пройти мимо вдовы и кинулся к ней с поцелуями – они дружат много лет. Когда не стало Табакова, Машков переживал это как личную трагедию. Он особенно трогательно утешал вдову у гроба своего учителя.

Открывший сбор труппы Сергей Женовач предложил почтить память предшественника не традиционной минутой молчания, а бурными аплодисментами, пояснив: "Олег Павлович с нами, он нас слышит". На этих словах по щекам вдовы полились слезы. Табаков был для нее центром Вселенной, а что станет теперь с карьерой, детьми и положением в театре – большой вопрос. Машков тут же кинулся к Зудиной со стаканом воды.





Сбор труппы продолжался не более 15 минут. Никаких программных речей сказано не было, никаких революционных преобразований в ближайшее время в театре не ожидается. "При мне все будет как при бабушке...", – почему-то вспомнились слова императора Павла I, которые он произнес, вступая на престол после убийства отца...

Завершилось же собрание бравурным маршем из спектакля "Три сестры". В марте именно под в театре прощались с Олегом Павловичем. И в этом есть символизм. "О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем", – писал Чехов в этой пьесе. Жизнь продолжается.