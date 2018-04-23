Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью

Внук Аллы Пугачевой Никита на светских мероприятиях все чаще появляется один, а его супруга Алена Краснова не публикует свежие фото в Instagram. Это подогрело слухи о скором пополнении в звездном семействе.

Никита Пресняков женился менее года назад, однако поклонники с нетерпением ждут, когда же молодые люди обзаведутся потомством. То там, то тут появляются предположения о беременности Алены.

Сплетни рождает подозрительное поведение влюбленных. Краснова перестала сопровождать мужа на тусовках и практически не публикует свежие фото в соцсетях (те, которые были сделаны недавно). Если она и появляется на публике, то в одежде свободного кроя, которая бы легко могла скрыть признаки интересного положения.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 31 Янв 2018 в 10:14 PST

Также подписчики отметили, что супруга Преснякова набрала несколько лишних килограммов и заметно округлилась несмотря на то, что она очень тщательно следит за питанием и занимается спортом. Некоторые поклонники даже начали поздравлять ее с беременностью, хотя это, вероятно, преждевременно.

Как сообщает Teleprogramma.pro недавно девушка оказалась в больнице, но причину госпитализации не сообщила. Все это только подогрело догадки поклонников о том, что звездная семья ждет прибавления.



Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 21 Апр 2018 в 3:20 PDT

Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлым летом. На банкете в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек гостей, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя сам Никита эту информацию опроверг.