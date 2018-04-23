Округлившуюся жену Преснякова поздравляют с беременностью
Никита Пресняков женился менее года назад, однако поклонники с нетерпением ждут, когда же молодые люди обзаведутся потомством. То там, то тут появляются предположения о беременности Алены.
Сплетни рождает подозрительное поведение влюбленных. Краснова перестала сопровождать мужа на тусовках и практически не публикует свежие фото в соцсетях (те, которые были сделаны недавно). Если она и появляется на публике, то в одежде свободного кроя, которая бы легко могла скрыть признаки интересного положения.
Также подписчики отметили, что супруга Преснякова набрала несколько лишних килограммов и заметно округлилась несмотря на то, что она очень тщательно следит за питанием и занимается спортом. Некоторые поклонники даже начали поздравлять ее с беременностью, хотя это, вероятно, преждевременно.
Как сообщает Teleprogramma.pro
недавно девушка оказалась в больнице, но причину госпитализации не сообщила.
Все это только подогрело догадки поклонников о том, что звездная семья ждет
прибавления.
Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлым летом. На банкете в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек гостей, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя сам Никита эту информацию опроверг.
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