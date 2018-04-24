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Вайкуле соблазнила холостяка Киркорова

Лайма Вайкуле. Фото: globallookpress.com/Anatoly Lomohov
С 19 по 22 июля в концертном зале "Дзинтари" фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала-2018" соберет звезд отечественной и зарубежной эстрады. Корреспондент Dni.Ru узнал подробности главного музыкального праздника наступающего лета.

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Год от года праздник, который на Рижском взморье проводит Вайкуле, становится еще более масштабным и представительным. В этом сезоне на легендарную сцену "Дзинтари" выйдут Лолита, Андрей Макаревич, Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители и Филипп Киркоров.

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Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Лайма лично обзвонила каждого артиста и пообещала фирменную домашнюю атмосферу на фестивале. Легче всего оказалось соблазнить Филиппа Киркорова. В Юрмале живут многие друзья и коллеги поп-короля, и он все не мог ответить на приглашения приехать в гости – а тут такая возможность.

Как рассказала Dni.Ru генеральный продюсер фестиваля Элита Милграве, в этом году каждый вечер "Рандеву-2018" будет объединен какой-либо темой: красочное открытие, вечер любви, вечер хитов и грандиозный гала-концерт. Она пообещала, что Юрмала на несколько дней станет музыкальным раем для людей всех возрастов, где Моцарт соседствует с джазом и роком, а зритель с одинаковым энтузиазмом может пойти после классического концерта на вечеринку с любимым диджеем. 

Собирается ли в этом году в Прибалтику Алла Пугачева с семьей, неизвестно. На протяжении нескольких лет она арендовала виллу в Юрмале и проводила там все лето. В прошлом году Примадонна посетила один из концертов "Рандеву", а ее супруг Максим Галкин даже вышел на сцену.

А недавно Пугачева купила дом на Кипре. К тому же звезду снова ждут в Израиле, где она останавливается в арендованном доме престижного района Кейсарии. Впрочем, приглашение от Вайкуле Пугачева получит в любом случае. Надо же, в конце концов, снять продолжение нашумевшего YouTube-сериала "Дамы с дюн".

Автор: Феликс Грозданов24 апреля 2018, 15:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Леонтьев развлекаются в Юрмале

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