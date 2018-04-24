Взрывная Дорошина поставила ультиматум Меньшову

Сегодня, 24 апреля, состоятся похороны легендарной актрисы Нины Дорошиной. В преддверии печального события журналисты вспомнили о том, как создавался лучший фильм с участием артистки – "Любовь и голуби".

В 2009 году фильму Владимира Меньшова "Любовь и голуби" исполнилось 25 лет. Ту самую знаменитую Надежду актриса Нина Дорошина сначала сыграла на сцене – в одноименном спектакле "Современника". Это позже Владимир Меньшов, посмотрев постановку, решил снять фильм. Причем Дорошина поставила режиссеру ультиматум.

"Когда Владимир Валентинович меня пригласил сниматься, я сказала: "Буду играть ту Надюху, которую играю на сцене. А если хотите какую-то другую, то и возьмите другую актрису". Понимаете, эта героиня уже во мне на долгие годы", – рассказывала в интервью Нина Дорошина.

Едва фильм вышел на экраны, общественность "поженила" артистку с ее партнером, актером Александром Михайловым. Однако на самом деле их связывала только работа. К тому же Михайлов был младше Дорошиной на десять лет, в фильме его специально "старили".

Работа в фильме "Любовь и голуби" наложила отпечаток на судьбу артистки. Фанаты видели во всех персонажах Нины Дорошиной ту самую Надюху. "Конечно, иногда становится обидно, что помнят меня только по одной роли. Но, знаете, ведь в жизни у других актрис не случается такой фильм, как "Любовь и голуби". Гневить Бога не буду. Благодарна, что эта работа у меня была", – признавалась артистка.

К слову, в кулуарах ходили слухи о взрывном характере Нины Дорошиной. Актриса в работе была требовательной и принципиальной, это не всем нравилось. "Считаю, что правильно быть прямой и честной. Зачем врать? Чтобы потом мучиться?! Поверьте, жить по правде намного легче. Когда ты подводишь какие-то итоги, когда жизнь к закату, все нужно говорить начистоту, не врать людям и самой себе", – цитирует Нину Дорошину Sobesednik.

Напомним, что 83-летняя актриса умерла 21 апреля в своей квартире в полном одиночестве. У артистки произошла остановка сердца, медики не успели спасти ее. Сегодня, 24 апреля, пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы. Прощание состоится в этот же день на сцене театра "Современник". Нина Дорошина упокоится на Пятницком кладбище.