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Шоу-бизнес

Меньшова жестко обошлась с онкобольным Успенским

Юлия Меньшова. Фото: instagram.com/juliavmenshova
Юлия Меньшова прокомментировала обращение в следственные органы писателя Эдуарда Успенского и его язвительные слова в адрес артистов, дублировавших героев продолжения незабвенного мультфильма про Простоквашино. Телеведущая, которая принимала участие в этой работе, призналась, что возмущена.
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Все началось с того, что 23 апреля писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска "Союзмультфильмом" новых серий анимационной ленты. Автор сценария также написал открытое письмо актерам, озвучившим героев мультфильма, призвав их отказаться от участия в проекте. Успенский заявил, что они вовлечены "в преступную деятельность", и ядовито предложил продаваться не за 30, а за 35 сребреников.

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В озвучивании мультфильма приняли участие Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Юлия Меньшова и другие известные артисты. Табаков высказал мнение, что вопрос – юридический и не может иметь отношения к актерам. Проблему должны решать киностудия "Союзмультфильм" и автор произведения Эдуард Успенский. Им нужно договориться между собой. Табаков выразил готовность встретиться с писателем, чтобы выяснить его позицию.

Юлия Меньшова также высказалась относительно неприятной ситуации. Она согласилась с Табаковым в том, что артисты не связаны с личными претензиями Успенского к "Союзмультфильму". "Чувства, которые я испытываю после прочтения открытого письма господина Успенского – горечь и сожаление", – призналась расстроенная Меньшова.

Особенно ей не понравилось то, что Успенский назвал артистов, работавших над проектом, иудами. "Это случай беспрецедентный. И, если называть вещи своими именами, – возмутительный", – цитирует Меньшову сайт "Комсомольская правда". Юлия высказала мнение, что своим открытым письмом автор пытается давить на артистов.

"Избранная господином Успенским форма давления, подразумевающая сознательное унижение человеческого достоинства актеров, чья работа никак не влияет на разрешение его конфликта с "Союзмультфильмом", на мой взгляд, не слишком достойна. И не вызывает у меня уважения. И это тоже очень горько!" – жестко заявила артистка.

Напомним, что о состоянии здоровья знаменитого советского писателя Эдуарда Успенского, больного онкологией, говорилось в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – рассказал Успенский.

Не остался в стороне от ситуации и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме России Вадим Манукян. "Да, артистам обидно, что он их назвал преступниками и иудами. Никому это не понравится. Однако Юлии Меньшовой не стоило так жестко отвечать Успенскому. Ведь она видит, что именно Эдуард Николаевич говорит о своей болезни. В этом случае именно артистам стоит проявить мудрость и сострадание к любимому писателю нашего детства. Вступать сейчас с ним в публичный конфликт – лишнее. Здоровья Эдуарду Николаевичу, пусть он сосредоточится на своем выздоровлении. Артистам советую не принимать близко к сердцу его слова, не вступать в публичную полемику и продолжать заниматься своей работой в этом проекте, которую, к слову, они выполняют хорошо", – в эксклюзивном интервью Dni.Ru сказал Манукян.

Автор: Наталья Аряева24 апреля 2018, 11:58

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