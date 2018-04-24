Пугачева получила оплеуху от возмущенной одесситки
В Татарбунарский районный суд Одесской области обратилась женщина с жалобой на шоу-бизнес, в частности на Аллу Пугачеву. Дама заявила, что Примадонна российской сцены "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет", сообщает сайт "Комсомольская правда на Украине".
Жительница солнечной Одессы рассказала, что решила поехать в другой город на работу, но Алла Пугачева со своими людьми начала преследовать ее. Якобы популярная исполнительница запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. В итоге измученная одесситка обратилась в суд, чтобы он принял меры в отношении Примадонны.
Самое интересное, что в этой дикой истории суд отреагировал на жалобу женщины. "Судом был предоставлен ответ, что ее заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства. Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедур судопроизводства", – приводят содержание заявления учреждения журналисты. Знает ли Пугачева о том, что получила оплеуху от возмущенной одесситки, неизвестно.
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