Жена дала умирающему Боярскому второй шанс

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан дала откровенное интервью. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" она рассказала, как непросто быть любимой женщиной известного артиста.



Отношения Михаила и Ларисы начиналась как служебный роман. Друзья и коллеги отговаривали девушку от союза с артистом – считали, что он ей не пара. Особенно протестовал режиссер Игорь Владимиров. "Когда мы собрались с Мишей пожениться, Владимиров даже вызвал меня и начал говорить, что мы с Боярским не должны быть вместе, это мезальянс", – вспомнила Лариса.

Как часто бывает, всеобщее неодобрение только укрепило чувство влюбленной барышни. Луппиан решила связать жизнь с Боярским.

"Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу замуж, хочу жить с ним и родить детей. У меня ощущение, что женщина выбирает мужчину. Я первая предложила ему пожениться, он не торопился особо. Он был не против", – улыбнулась Лариса.

Она призналась, что ради Боярского пришлось пожертвовать карьерой. Луппиан не снималась в кино и полностью посвятила себя мужу и детям.

После рождения первенца счастливая семейная жизнь дала трещину. На экраны вышли "Мушкетеры", которые сразу обрели бешеную популярность. Во время съемок картины Михаил с коллегами стал захаживать в кабак, а уж после того как на него обрушилась всесоюзная любовь, начал спиваться.

"Миша много работал. Да, были запои, но не постоянные. Потом он попал в страшную аварию – лежал в больнице, у него были страшные боли. Зато ему запретили пить", – цитирует Ларису Teleprogramma.pro. По ее словам, артист сам загубил свое здоровье.

Для Луппиан это стало последней каплей: она ушла от мужа и подала на развод. Однако в тот день, когда был назначен суд, у Боярского начался страшный приступ панкреатита – актер чуть не погиб.

Супруга не смогла оставить его в таком положении. Она дала умирающему Боярскому второй шанс. Благодаря заботе и поддержке верной жены артист встал на ноги и продолжил радовать зрителей своим творчеством.