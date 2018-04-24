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Шоу-бизнес

Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press
Уже несколько месяцев не утихают страсти вокруг доброго имени Спартака Мишулина. Журналисты программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1" пытаются найти правду в потоке взаимных обвинений участников скандала.
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С прошлой осени малоизвестный актер Тимур Еремеев пытается доказать, что он является сыном звезды советского кино. Уже было снято множество выпусков шоу, где родственники и друзья Мишулина муссируют различные версии, слухи и полощут грязное белье известного артиста на глазах всей страны.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В одной из телепередач в студию пришел старый знакомый Тимура Еремеева Евгений Соколов. Мужчина заявил, что на протяжении восьми месяцев приятели вместе снимали квартиру в московском районе Митино. И Якобы Еремеев просил его взять на себя его вину в деле о наркотиках. Соколов, исключительно по доброте душевной, пришел на выручку товарищу.

Евгений рассказал Андрею Малахову о том, что ему удалось выяснить за время совместного проживания с Еремеевым. Признания мужчины вызвали у, казалось бы,  прожженного телеведущего оторопь.

"Детство у него, видать, не особо ласковое было, сладкое. Папа Сережа бил, не понимал, считал девочкой-не девочкой. Оскорблял, не понимал его вкуса к жизни. Пил сильно. И мама, говорит, от него постоянно уходила, потому что в семье как тиран был, что ли. Ему [Тимуру] хотелось вроде как пиара. Он сам себе выдумывал, что у него знаменитые родственники есть", - вспомнил Соколов.

Андрей Малахов. Кадр youtube.com

Присутствующие не поверили Сергею. Редакторы программы телеканала "Россия 1" отправили мужчину пройти детектор лжи. Полиграфолог Олег Барышев сообщил результаты: "Подтвердить слова Евгения о том, что Тимур рассказывал про отца, так называемом папе Сергее, невозможно. То есть это не является правдой".

Несмотря на результаты экспертизы, осталось неясно, действительно ли Евгений взял всю вину на себя и тем самым спас Тимура от тюрьмы. Сам Еремеев всячески избегал прямого ответа на эти обвинения. "Фантазии человека тем ярче и необычнее, чем скуднее и заурядней его повседневная жизнь. В отношении меня фантазируют настолько бурно, что мне искренне жаль авторов. Хотел закрыть тему. Правда", – написал актер в соцсетях.

Автор: Руслана Алексеева24 апреля 2018, 20:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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