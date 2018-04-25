Располневшая Ирина Шейк прячет округлившийся живот

Ирина Шейк появилась на Неделе свадебной моды. Супермодель выбрала такой свободный наряд для выхода в свет, что фанаты немедленно заподозрили у нее беременность.

В Барселоне проходит Неделя свадебной моды. Не осталась в стороне от мероприятия и российская модель Ирина Шейк. Для выхода в свет красавица выбрала декольтированное, с открытыми плечами свободное платье с воздушной юбкой и завышенной талией.

Кстати, именно это обстоятельство и заставило многочисленных поклонников заподозрить у модели беременность. Особо наблюдательные пользователи Сети отметили, что Ирина в последнее время выглядит полнее.

"Круто! Неужто свадьбе быть?) а второго пусть рожают конечно :) пока молодые :)))", "даааа беременна!", "Реально выглядит беременной. Ну супер!", "Полненькая, а все равно красотка)", "Молодец Иришка! Рожай и чем больше, тем лучше", "на беременность похоже, да", "Сомнений не осталось Ирина в положении , поздравляем )", "по-моему живот уже очевидный (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались русскоязычные пользователи Сети.

Публикация от I R I N A S H A Y K ❤️ (@irinashayk.princess) 24 Апр 2018 в 7:44 PDT

Отметим, что в своих предположениях фанаты называют отцом потенциального второго ребенка Ирины Шейк известного голливудского актера Брэдли Купера. Говорят, именно ему манекенщица подарила первенца – дочь Леа.

Публикация от Irina Shayk News �� (@irinashayknews_) 24 Апр 2018 в 6:21 PDT

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Спустя какое-то время папарацци заметили на пальце модели помолвочное кольцо с крупным изумрудом, а в апреле 2017-го у пары родилась дочь Леа-де-Сен Купер-Шейк.

Несмотря на рождение ребенка, пара все еще не узаконила свои отношения. Впрочем, в соцсетях упорно муссируются слухи о том, что эти отношения спланированы, чтобы скрыть нетрадиционную сексуальную ориентацию Купера.