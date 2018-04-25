Ефремов заставил Синдееву вспотеть
Наталья Синдеева призналась, что некоторых знаменитостей она так и не смогла раскрыть как журналист. А некоторые звездные гости ее по-настоящему воодушевляют.
"Например, рассказ Ирины Хакамады о своей особенной дочери. Или Кантемир Балагов, режиссер "Тесноты", излучающий свет. Или Женя Миронов, в котором море любви", – цитирует гендиректора "Дождя" StarHit.
Наиболее сильное впечатление на нее произвели рассказ продюсера Яны Рудковской о воспитании сына Саши, которого они с супругом Евгением Плющенко ласково зовут Гном Гномычем, история любви Эммануила Виторгана с актрисой Аллой Балтер и некоторые другие. Но есть и персоны шоу-бизнеса, от общения с которыми у Синдеевой остались сложные чувства. Они заставили ее сильно понервничать.
"Трудно было говорить с Михаилом Ефремовым – сто потов сошло. Совсем не шел диалог. Он потом, уже за эфиром, сказал мне, что обычно артист чужие мысли озвучивает... Очень волновалась, беря интервью у Бориса Акунина. Видимо, его авторитет сильно давил на меня, но в итоге получилась довольно интересная программа", – отметила гендиректор "Дождя".
Было в практике медиаменеджера и такое, что гости отказывались от общения. "Пара человек отказала мне с аргументом: "В твоей программе невозможно врать, а правду говорить не могу, прости", – призналась Наталья Синдеева.
Несмотря на то что узнаваемость приятна, руководителю медиахолдинга хочется успевать быть обычной женщиной – любящей женой и матерью, поэтому на некоторые светские мероприятия она ходить отказывается. "У меня просто нет сил и времени, ведь еще хочется побыть дома с семьей", - рассказала Синдеева.
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