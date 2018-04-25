Малахов обомлел от интимных подробностей жизни Галкина

Уроженец Омска Георгий Черкасов приехал в студию телепередачи "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на канале "Россия 1". Пожилой мужчина уверяет, что является биологическим отцом погибшего актера Владислава Галкина.

Георгий рассказал присутствующим, что всегда был поклонником творчества Галкина и очень переживал, когда узнал о смерти любимца публики. Позже в одной из телепередач он увидел репортаж о матери Владислава – сценаристе Елене Демидовой.

Черкасов угадал в пожилой женщине свою некогда мимолетную любовь. "Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна – его мама, я двое суток не мог в себя прийти. Сел, смотрю – 25 декабря Девять месяцев назад. Раз, смотрю – 25 марта. В это время я с ней был в любовных отношениях", – признался Георгий.

По словам пенсионера, он познакомился с драматургом Демидовой в 1971 году в купе поезда Омск – Свердловск. Георгий был сражен красотой женщины и принялся за ухаживания. Роман продлился всего неделю – Черкасову необходимо было вернуться на работу в Омск. Мужчина поклялся, что найдет Елену, но обещание не выполнил.

Выслушав рассказ пенсионера, Андрей Малахов отметил, что Демидова – очень распространенная фамилия, и этой женщиной может оказаться кто угодно. Георгий был непреклонен: он заверил ведущего, что не может ошибаться.



Малахов рассказал публике, что у Черкасова жизнь сложилась удачно: любящая жена, два взрослых наследника, материальный достаток. Пенсионер показал фотографии младшего сына и снимки себя в молодости. Зал обомлел от увиденного: мужчины как две капли воды похожи на знаменитого артиста Владислава Галкина. Черкасов сообщил, что согласен на ДНК-экспертизу.

На съемочной площадке появилась актриса Яна Поплавская. Она скептически отнеслась к повествованию омича и решила поговорить о Владиславе. Поплавская заявила, что в смерти артиста виноваты СМИ – якобы желтая пресса практически свела его в могилу.

"Журналисты угробили! Когда случилась эта история со стрельбой, только не ленивый не бросился травить его со страшной силой. Он растерялся. Громадное количество людей, которые его знали, отвернулись от него", – высказалась Яна.

По словам актрисы, у Галкина были проблемы дома, и он находился в депрессии из-за уголовного преследования. "Заставить этого человека извиняться прилюдно перед всей страной – это сломало его. Он что, убил? Он что, украл? Нет!" – сдерживая слезы, вопрошала Поплавская.

"Стыдно знаете, что? Что хоронили Влада в долг. И я вам клянусь, это была страшная история", – продолжила артистка. Она поведала, что после смерти звезды его счета оказались заблокированными, а третья супруга Дарья Михайлова не согласилась продать машину, чтобы оплатить погребение.

В завершение Яна обратилась к присутствующим и попросила оставить Владислава Галкина в покое. В ответ Георгий Черкасов заявил, что ему не нужно официальное признание отцовства. "Мне достаточно того, что я знаю. Мне этого достаточно", – отметил омич.