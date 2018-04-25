За родившей Кейт Миддлтон наблюдают 20 медиков
По подсчетам журналистов, когда Ее Высочество рожала принцессу Шарлотту, время нахождения в больнице составило 10 часов, а после родов первенца Кэтрин осталась в больнице на ночь. В третий раз – 23 апреля Кейт находилась в госпитале меньше семи часов и во время выписки она предстала перед публикой и папарацци сияя улыбкой, макияжем и укладкой.
Зарубежные СМИ предположили, что такому скоропалительному отъезду из медицинского учреждения поспособствовали толпы поклонников и журналистов, которые круглосуточно дежурили рядом с роддомом, нервируя тем самым других рожениц и мешая свободному движению транспорта. Также предлагались идеи о том, что Миддлтон будет комфортнее востонавливаться в более привычной обстановке, например, дома.
Отметим, что несмотря на то, что герцогиня теперь находится вне стен лечебного учреждения, ей в любое время смогут прийти на помощь лучшие врачи Соединенного королевства. Ведь при родах третьего наследника Кейт присутствовала команда из 20 медиков, во главе с акушером Гаем Торпом-Бистоном и королевским гинекологом Аланом Фартингом, и все они готовы вести круглосуточный патронаж, сообщает Marie Claire.
Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Имя малыша будет названо до конца недели.
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