Кабаева показала своего слепого малыша и рассказала его печальную историю

Многочисленные фанаты пришли в совершеннейшее умиление от фотографии Кабаевой, на которой та позирует с двумя малышами. Девушка получила множество положительных отзывов, а особо наблюдательные поклонники обнаружили, что один из них слепой.

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2", модель Александра Кабаева опубликовала снимок на своей страничке в популярной социальной сети, на которой запечатлена с двумя щенками – рыжеватым шпицем и черным бивером. "Первое наше совместное фото 🙈😻❤️ мои милые ,пушистые пупсики❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Кабаева, сообщив, что для ее питомцев создала отдельный аккаунт в той же соцсети.

Многочисленные подписчики пришли в совершеннейшее умиление от малышей. "Купик как плюшевая игрушка☺️милаш🤗здоровья ему😉", "Ииииииууууу кукусики😍", "Пупсики сладкие", "Сладенькие вы на фото все", "Какие колобочки меховые", – рассыпались в комплиментах фанаты. Особо внимательные пользователи обратили внимание, что у шпица нет глаз. "Саш, ты большая молодец. Даже не представляю, как справляться со слепой собакой.. он бы наверное погиб без такой любви и внимания", – похвалила сердобольную модель подписчица.

Публикация от Aлекcандра Кабаева (@sashakabaeva_official) 23 Апр 2018 в 7:54 PDT

Как оказалось, малыш Купик родился с таким дефектом. Печальную историю очаровательного щенка Кабаева рассказала на страничке, посвященной своим питомцам (к слову, их у нее четверо). "Ну что мои дорогие ,в нашей семье @kabana_dogs пополнение ❤️ необычный и особенный ребенок ...😇 это Купик ,почему Купик ,потому родился 14 февраля в день всех влюблённых ❤️ маленький комочек счастья ,которые подарили нам небеса ❤️😇 его история печальна и грустна ,но судить я не могу кого либо,мое дело помогать✔️ я очень редко поддаюсь эмоциям в таких историях ,мне жалко ,но всех я забрать не могу ,как хотела бы .. .дак вот, смотрела я инсту и увидела пост где отдают этого кутенка, прочитав про это ,я даже не обратила внимания большого что это шпиц, а увидела его особенность ,он незрячий.. родился таким.. нет глазок .. есть впадины ,но внутри ..целый мир любви 😉 и я поняла "он мой! Он должен быть у меня потому что я смогу ему дать семью, заботу и уход" не знаю почему.. я настолько в себя поверила,ч то не хотела его никому отдавать.. прям чуйка была,что люди которые себе возможно не могут позволить собаку такую,хотят его забрать только из этих целей ..но это Большая отвественность! И обычно поиграв люди отдают,выкидывают собак..вообщем внутри меня прям шарахнуло все и я начала звонить девочке которая его передерживала в больнице ,заводчики отказались.. брак.. конечно зачем им такой, лучше усыпить, фу😈 но не хочу о грустном.. я исписалась ей и просила отдать его мне😭 настояла на встрече и приехала ..как только я взяла его он начал меня обнюхивать и облизывать, я поняла .. он выбрал меня..😍😍 я поплакала, но старалась и не показывать ему ,да, да ,он для меня ребенок ,который все понимает, старалась не показывать что мне его жалко.. а показываю наоборот что он такой же как и все! Как только его привезли домой к нам..он начала бегать ,прыгать ,играть и я поняла ,вот теперь наш дом полон, именно теми собачками которые должны быть! Вы не поверите какой он лапочка! Он самый красивый песик ! Игручий и все понимает !" – рассказала душещипательную историю Кабаева.

Публикация от Псарня Липовых (@kabana_dogs) 19 Апр 2018 в 4:25 PDT

По словам модели, супруг Александр Липовой поддержал ее. "Саша когда увидел его очень растрогался и сказал Какая же ты молодец что принесла его.. он наш.. наш Купик❤️", – завершила свой пост Александра.