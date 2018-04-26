Джигарханян впал в кому

Состояние Армена Джигарханяна резко ухудшилось после госпитализации. Актер перенес инфаркт.

Сейчас Армен Борисович впал в кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Telegram-канал LifeShot.

Эту информацию подтвердила официальный представитель артиста Элина Мазур. По ее словам, Джигарханян находится в состоянии комы, по предварительным данным, у него проблемы с легкими, пишет РБК.

Между тем, друг актера Артур Согомонян утверждает, что народный артист СССР проходит обычное обследование. "Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице", – заявил РИА Новости Согомонян.

Отметим, что в 2018 году Армен Джигарханян уже был дважды госпитализирован. У артиста проблемы с сердцем. Первый раз ему поставили диагноз гипертонический криз, во второй раз актер оказал в больнице из-за сердечного приступа.

Бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не однократно заявляла, что актеру нужен особый уход, так как он серьезно болен. О проблемах со здоровьем у Армена Борисовица говорил и режиссер Юрий Шерлинг. "Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражение его лица было грустным", – сообщал в программе "Пусть говорят" коллега Джигарханяна.