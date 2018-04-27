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Пятница 27 апреля
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Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива

Жерар Депардье. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boesl
Популярная исполнительница Зара прокомментировала свое сенсационное выступление с всемирно известным французским актером Жераром Депардье. Артистка призналась, что счастлива, и заявила, что все было не зря.
прочитано 6329 раз

В Москве состоялась премьера мультимедийного шоу "Высоцкий – 80. Я жив! Снимите черные повязки", посвященного юбилею легендарного артиста Владимира Высоцкого. На сцене выступили многие исполнители, однако особое внимание привлекли певица Зара и французский актер Жерар Депардье. Их дуэт оказался неожиданным для зрителей, но весьма гармоничным, судя по многочисленным положительным оценкам.

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Зара (певица)

Зара (певица) Певица

О тесной работе с именитым французом высказалась и сама Зара. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий с выступления и сообщила: "Я счастлива, что после многочасовых репетиций ты понимаешь: все было не зря. Жерар Депардье, друживший с Владимиром Семеновичем, восхищался талантом и силой духа легендарного поэта. И в этом году нам выпала честь исполнить "Прерванный полет".

"Высоцкий и Депардье познакомились в середине 70-х благодаря Марине Влади. Тогда они провели вместе десять дней, гуляя по улочкам Парижа. Пожалуй, именно тогда Жерар Депардье окончательно и бесповоротно влюбился в русскую культуру", – сообщила певица.

Поклонники рассыпались в комплиментах Заре и ее импозантному партнеру. "Зара вы безупречны в стиле и поступках", "Какие красивые вдвоем", "Зара, Вы супер, а платье вообще отпад", "Зарочка не перестаю вами восхищаться!!! Такая красота просто божественно!!!", "Платье шикарное, Зара шикарная, дуэт шикарный (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева27 апреля 2018, 08:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зара прячет живот под свободной одеждой

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