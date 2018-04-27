Безрукова невольно оголилась на красной дорожке

Ирина Безрукова стала одной из многочисленных гостей церемонии закрытия ММКФ. Однако артистка попала в неловкую ситуацию: позируя фотографам, Ирина не заметила, что ее внушительный разрез на платье обнажил то, что она предпочла бы скрыть.

В столице завершил работу юбилейный, 40-й Московский международный кинофестиваль. На церемонии закрытия отметились многие отечественные и зарубежные знаменитости. По красной дорожке прошлись Елизавета Боярская в черном лаконичном платье с декольте до пупа, Мария Кожевникова в платье того же цвета и необычной накидке, Анна Меликян, Татьяна Михалкова с неизменным ободком на распущенных волосах, певица Александра Савельева в белом брючном костюме с открытыми плечами и шляпке в тон, Марат Башаров с супругой Елизаветой (в одинаково черных нарядах), Катерина Шпица в светлом платье в пол и другие.

Особое внимание привлекла Ирина Безрукова. Актриса выделилась из толпы именитых гостей не только цветом платья (она выбрала синее), но и сексапильным разрезом. Он оказался настолько глубоким, что продемонстрировал то, что Безрукова предпочла бы скрыть – линию начала колгот или чулок.

Актриса оголилась невольно и делала вид, что ничего экстраординарного не случилось. Ирина позировала многочисленным фотографам и безмятежно улыбалась.

Пользователи Сети, увидев фото популярной актрисы, отреагировали неоднозначно. Одним образ Безруковой понравился, другие его жестко раскритиковали. "О Ирина! Красавица", "а мне не нравится(( не по возрасту в платье с таким разрезом ходить((", "Че это у нее торчит из под юбки???", "Уж слишком глубокий разрез..", "Ой да ладно вам! ирина Красотка! И платье у нее супер (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы в интернете.