Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова

Cатирик оказался сильнее молодых коллег. И этому есть объяснение.

Писателя-сатирика Михаила Задорнова не стало в ноябре 2017-го, но записи его концертов до сих пор крутят по телевидению. Как показали опросы, его шутки про "тупых американцев" людям нравятся больше, чем сортирный юмор резидентов Comedy Club.

Тройку лидеров среди отечественных комиков, по данным ВЦИОМа, составили Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Жители Москвы верны классикам жанра и продолжают смеяться над шутками Задорнова(18%) и Жванецкого (16%). А Павел Воля и Гарик Харламов смогли рассмешить только молодых россиян, набрав 19% и 10% голосов. Люди пенсионного возраста отдают первое место Петросяну (32%) и чаще всего перед экранами телевизоров смеются именно над его шутками.



Ura.ru приводит слова аналитика ВЦИОМа Ивана Леконцева, который считает, что россияне предпочитают шутки тех юмористов, кто совпадает с ними по возрасту. Более пожилые слушают Петросяна и Винокура, а молодежь ориентируется на Волю и Харламова.

Напомним, что родственники Задорнова продолжают неплохо зарабатывать на его творческом наследии – книгах, сценариях, фильмах, телепрограммах. Впрочем, есть у них и ответственность перед памятью писателя.

Например, он завещал регулярно выделять деньги на поддержку русской библиотеки имени его отца Николая Задорнова, которая находится в Риге. "Ни в коем случае не дайте ей закрыться", – просил родных сатирик перед смертью.