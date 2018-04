Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя

На официальной страничке Кенсингтонского дворца в Twitter появился пост о том, как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон назвали третьего ребенка: "Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому Высочеству принцу Луи Кембриджскому".

Многочисленные пользователи Сети немедленно отреагировали на важное заявление. В основном поклонники порадовались за малыша Кейт и Уильяма, отметив, что счастливые родители выбрали для новорожденного необычное и "сильное" имя.

Впрочем, нашлись и те пользователи, кто раскритиковал Кейт и Уильяма за неоригинальность. "Фу, банальщина!", "Луи? Фантазии нет у них, что ли?", "Можно было придумать что-нибудь и получше", – прокомментировали известие подписчики.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ