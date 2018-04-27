Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям сделали важное объявление. Члены британской королевской семьи озвучили имя третьего ребенка.

На официальной страничке Кенсингтонского дворца в Twitter появился пост о том, как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон назвали третьего ребенка: "Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому Высочеству принцу Луи Кембриджскому".

Многочисленные пользователи Сети немедленно отреагировали на важное заявление. В основном поклонники порадовались за малыша Кейт и Уильяма, отметив, что счастливые родители выбрали для новорожденного необычное и "сильное" имя.

Впрочем, нашлись и те пользователи, кто раскритиковал Кейт и Уильяма за неоригинальность. "Фу, банальщина!", "Луи? Фантазии нет у них, что ли?", "Можно было придумать что-нибудь и получше", – прокомментировали известие подписчики.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.

Напомним, утром 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма.

Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения это заявление не получило. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.