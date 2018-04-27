Распускающий руки Малахов ошарашил Салтыкову

В программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" встретились два противоборствующих лагеря: журналисты и звезды шоу-бизнеса. Взаимные оплевывания закончились жаркими танцами певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова.

В студии обсуждалось скандальное ток-шоу конца 90-х "Акулы пера". Были приглашены интервьюеры, участвовавшие в создании передачи, и эстрадные артисты, которым довелось побывать в гостях у "Акул": Маша Распутина, Наталья Сенчукова, Ирина Салтыкова и Юрий Лоза. Скажем прямо, создалась непростая атмосфера, старые обиды и зависть не позволили сторонам беседовать мирно.

Особо отличилась Маша Распутина. Ее полный радости выход на съемочную площадку, во время которого она, пританцовывая, вешалась на шею Малахову, резко сменился гневом и истеричными криками.

На колкое замечание журналиста Владимира Полупанова о том, что в интернете можно найти записи, где Маша "ползает на карачках по сцене", исполнительница раскричалась и назвала его недалеким ублюдком. "Артистка не ползает, артистка изображает, я с тобой больше разговаривать не могу", – гневалась звезда. "Андрей", – обратилась она к ведущему. "Убери его на***н отсюда", – разозлилась исполнительница и добавила, что журналисты — это "кильки пера", а не акулы.

Свое недовольство решила высказать и начинающая певица Ольга Бузова. Она заявила, что ее совсем не задевает необоснованная критика коллег по цеху: "Когда в меня кидают камни забытые богом артисты и люди, которые на сегодняшний день вообще ничего не добились, это меня не расстраивает. Меня радует то, что люди, которые в стране по-прежнему занимают лидирующие позиции, как например Филипп Киркоров, на сцене огромное количество лет, когда такие артисты, такие мужчины, такие личности меня поддерживают – это дорогого стоит". Также она отметила, что обижать ее сейчас не модно.

Добавим, Бузова затмила на этой передаче всех, мягкие Сенчукова и Салтыкова затерялись, побледнели на фоне неугомонной поющей ведущей. Исполняя свой хит Wi-Fi, Бузова с таким задором танцевала, что завела даже обычно сдержанного Малахова.

Андрей, совсем забыв о своих обязанностях ведущего, пустился в пляс, попутно тиская молодую исполнительницу. Происходящее понравилось не всем: гости были ошеломлены поведением парочки, однако танцующие этого не заметили.