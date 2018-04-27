После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь

Екатерина Климова в откровенном интервью рассказала, как ее накрыла сильнейшая послеродовая депрессия. У актрисы руки опустились, и тогда она отправилась в храм молить о помощи.

Екатерина Климова прославилась благодаря роли Натали Репниной в сериале "Бедная Настя". Актриса рассказала, как ей досталась эта работа. Тогда она только родила старшую дочь Лизу и находилась в декрете, однако добиться успеха в работе артистке очень хотелось.

"Года полтора я просидела с Лизой в декретном отпуске: никаких нянек, яслей, только помощь бабушек. И меня накрыла самая настоящая послеродовая депрессия. Я опустила руки, решила, что уже ничего нового со мной в этой профессии не произойдет", – призналась Климова.

Актриса уверена, что тогда с ней случилось настоящее чудо. "Я человек верующий, но не глубоко воцерковленный. Помню, пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона – святой великомученицы Анастасии. Прохожу мимо нее, а у меня есть подруга актриса Анастасия Бусыгина, познакомил нас, кстати, Театр Российской армии. Дай, думаю, Насте за здравие поставлю. Не помню даже, рассказала ей эту историю или до сих пор нет, но в тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал "Бедная Настя". Только через какое-то время, сопоставив два события, поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь. Так и случилось", – цитирует Екатерину Климову "Караван историй".

Пробы на фильм длились два года. На протяжении этого времени актриса ждала решения, затем родила, потом ее накрыла депрессия, в разгар которой отец решил отправить ее на отдых, чтобы развеялась. Екатерина вернулась загорелой, и тут ей объявили, что ее снова зовут на пробы. Климова испугалась, что ее метаморфоза во внешности может испортить ожидания, попросила отсрочки, однако на ее появлении настояли. В итоге Екатерину все же утвердили.