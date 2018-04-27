Обидчик Шурыгиной оправдался за насилие над курицей

Пранкер Султан Зак рассказал общественности, что не кидался живой курицей в начинающую певицу Диану Шурыгину. По его словам, это сделал его коллега.

Зак поведал, что некий мужчина, имя которого он не называет, предложил прийти на выступление Шурыгиной и поучаствовать в своеобразном флешмобе. Он приехал на мероприятие, но птицу не кидал.

"Говорит, я знаю, что ты занимаешься пранками. По-моему, завтра будет песня под фонограмму, давай если я это увижу, подарю ей живую курицу. Мол, живая курица – пой в живую. А он просто не удержал ее, курица выскочила из рук и прямо на Шурыгину. После этого я объявил на весь зал, что поют под фонограмму", – рассказал Пятому каналу Султан Зак.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 26 Апр 2018 в 10:41 PDT

После завязалась драка. Супруг Шурыгиной вступился за опозоренную жену, набросился на хулигана и избил его. Однако позже супруг скандальной блондинки представил свое видение ситуации и заявил, что это Зак напал на него: "Я защищался, как мог. На видео видно, что я не применил никакой физической силы, а в заявлении написано – за побои, говорят, что я избил несколько несколько человек. Это лжедонос на меня".

Напомним, что вчера 26 апреля очередная попытка Дианы Шурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертву изнасилования кинули живой курицей.

Отметим, что это третья попытка Дианы и Саши представить на суд общественности свое музыкальное творение. В первый раз блеснуть на сцене Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта "Дом-2".