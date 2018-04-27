Возмущенный Киркоров борется с несправедливостью на "Евровидении"

Певец Филлип Киркоров считает судейство профессионального жюри конкурса "Евровидение" несправедливым. В студии передачи "Пусть говорят", он поведал, что все еще не может забыть несправедливое отношение экспертов к Сергею Лазареву в 2016 году.

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