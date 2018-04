Секс-символ Голливуда сверкнула обвисшей грудью

Многие объективно отмечают, что в свои годы Холли выглядит минимум на 20 лет моложе. Звезда не стесняется показывать тело. Однако своим откровенным платьем она недавно продемонстрировала, что возраст обмануть невозможно.

Берри 26 апреля посетила открытие ресторана Avra ​​в Беверли-Хиллз, сообщает Daily Mail. А с нарядом немножко промахнулась. В черном стильном комбинезоне со шнуровкой, вырез которого открывал тело звезды почти до пупа, Берри выглядела великолепно, если бы не одно но.

В определенном ракурсе было видно, что грудь звезды все-таки подвластна возрастным изменениям и отменной упругостью похвастаться не может. Однако некоторые фанаты похвалили актрису за смелый выбор одежды. Справедливости ради стоит отметить, что в целом фигура у знаменитости просто шикарная.

Halle Berry photographed by Michael Simon last night at Avra in Beverly Hills 2018. pic.twitter.com/wXW4KNYWHj