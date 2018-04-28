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Невестка Гуцериева похвасталась бриллиантами за 35 миллионов

Михаил Гуцериев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
День рождения мужа невестка миллиардера и мецената Михаила Гуцериева отметила с обновкой. Хадижа продемонстрировала серьги, которые эксперты оценили как минимум в 35 миллионов рублей.
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Серьги украшены 26 бриллиантами редкой огранки. Творение ювелирного дома Graff Хадижа надела на торжество в честь дня рождения своего супруга Саида. Мероприятие проходило, по традиции, в Лондоне.

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Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Super, цена на серьги Graff с камнями такого размера стартует от 35 миллионов рублей. Хотя это, видимо, не так уж и много для семьи поэта-песенника Михаила Гуцериева, известной своим отношением к роскоши.

В 2016 году общественность бурно обсуждала свадьбу Хадижы и Саида Гуцериева. На торжество в Москве были приглашены Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, Патрисия Каас и даже Алла Пугачева. Элтон Джон, к сожалению гостей, приехать не смог из-за плотного графика.

Позже стало известно, что выступление Дженнифер Лопес обошлось семье Гуцериевых в миллион евро. Полтора миллиона в европейской валюте получил Стинг, а Энрике Иглесиас спел на свадьбе миллиардера за 500 тысяч евро. Меньше всех получила Алла Пугачева: Примадонна вышла на сцену за 300 тысяч евро, хотя и выступление было коротким.

На торжество собрались около 600 человек. Встречал гостей лично Гуцериев. Всех поразила невеста, которая предстала в платье ливанского дизайнера Elie Saab за 27 миллионов рублей. По окончании торжества приглашенных ожидал сюрприз: на выходе им вручали золотые шкатулки, которые, по слухам, обошлись хозяевам в 50 миллионов рублей. 

Автор: Андрей Евлампиев28 апреля 2018, 18:28

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