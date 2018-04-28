Яростный Плющенко врезал обидчикам сына

Фигурист Евгений Плющенко вступился за младшего сына Сашу. По мнению спортсмена, его наследник честно заработал медаль.

В своем Instagram Плющенко опубликовал запись выступления сына на соревнованиях юных фигуристов и обратился к поклонникам. "Кто бы что не говорил, а Саня реально молодец,и он будет участвовать во всех турнирах которые я провожу,он соревновался и в честной борьбе и обыграл своих соперников,которые были все старше его! Я наблюдал за всеми участниками соревнований ,и никогда бы не допустил необъективности, так как не раз сам чувствовал несправедливость судейства (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – высказался Евгений.

Судя по всему, чемпион был в ярости из-за странной реакции пользователей. Спортсмен отметил: он горд за сына и очень рад, что Саша решил продолжить дело его жизни и носит при этом его фамилию. "Мы готовы к предвзятому отношению,так было,есть и будет,не мы -первые и не мы -последние !Спорт стал ( в большей своей части ) и его жизнью тоже ,и мы всем этому обстоятельству очень рады!" – врезал он обидчикам наследника. Плющенко пригласил скептически настроенных поклонников посмотреть прокаты всех участников состязания на сайте YouTube.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 27 Апр 2018 в 11:33 PDT

Добавим, что недавно в Сети появилась информация о том, что младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил золото на своих первых соревнованиях. Недоброжелатели тут же решили, что победу мальчик получил незаслуженно. Многие поспешили заметить, что Саше дали медаль из-за родственных связей, а не за талант и трудолюбие, так как награда, за которую боролись ребятишки, как и площадка, принимающая состязания, носят имя его знаменитого отца.