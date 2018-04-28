Грубиян Киркоров поддался на провокацию Урганта

Новый клип Филиппа Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети. Снять неоднозначное видео, включающее в себя алкоголь и ненормативную лексику, артиста надоумил телеведущий Иван Ургант.

В недавнем интервью Киркоров признался, что идея снять своих знаменитых друзей в музыкальном ролике, давно зрела в его голове, но до последнего момента она не находила своего воплощения. Но после того, как в репертуаре певца появилась не характерная для творчества Филиппа песня "Цвет настроения синий" ему удалось реализовать свою идею.

"Все как-то случилось спонтанно. И песня свалилась на меня как-то неожиданно. Я танцевальную музыку люблю, но больше предпочитаю попеть о любви, о ней как-то попереживать в своих песнях. Но когда услышал эту песню, я подумал: "Ну почему бы мне не записать ее?" – рассказал Киркоров.

Песня была очень хорошо встречена публикой и быстро разошлась в Интернете. Киркоров решил: клипу– быть! Певиц понял, что шанс реабилитировать карьеру идет прямо в руки, не растерялся и обратился к главному провокатору нашего телевидения.

"Встретился с Иваном Ургантом и его командой. Решили показывать клип к моему 51-ому дню рождению. Практически в таком же возрасте была Шер, когда записала свою песню "Believe". Я подумал, что, может, я тоже сейчас открою танцевальный период в своей жизни, добьюсь чего-то в стремительной танцевальной ритмике", – рассказал Филипп Киркоров журналистам РЕН ТВ.

Певец позвал на съемки своих звездных друзей, которые, к слову, работали у него совершенно бесплатно, а телеведущий пригладил команду креативщиков из "Вечернего Урганта". В итоге клип собирал 600 тысяч просмотров за несколько часов и стал настоящим трендом.

После шумихи, которую наделала совместная работа Урганта и Киркорова, певец понял, что не время останавливаться на достигнутом. "Поэтому я подумал, что рано мне уходить на пенсию. Сейчас у меня маленькие дети, они любят веселую музыку. И вот открываю танцевальный чарт", – сказал он.

Добавим, что по сюжету Филипп – трудный подросток, который с друзьями-школьниками шатается по городу, тусуется на вечеринках и терроризирует окружающих общественно неприемлемым поведением.

В клипе засветились многие знаменитости. Ольга Бузова отлично вписалась в образ хабалистой продавщицы. Басков изобразил потрепанного жизнью унылого обывателя, который собирает в пакетик "отходы" своей собаки, Яна Рудковская – неопрятная домохозяйка, а Лепс, играя алкоголика, схлестнулся с собутыльником.