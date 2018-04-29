Врачи не отпускают больного Джигарханяна

Близкий друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о состоянии здоровья артиста. По его словам, актер чувствует себя лучше, однако из клиники его не выпускают.

"Армен Борисович чувствует себя уже лучше, но пока еще должен оставаться под наблюдением врачей", – цитирует РИА Новости Артура Согомоняна. Других подробностей о самочувствии артиста он не сообщил.

Впрочем, даже из этого короткого комментария можно сделать вывод, что самого страшного актер, за чьей личной жизнью и состоянием здоровья не отрываясь следит вся страна, смог избежать самого страшного. Так, по первоначальной информации, Джигарханян не просто был доставлен в больницу, а впал в кому. Давались самые неблагоприятные прогнозы. К счастью, страшной развязки удалось избежать.

Отметим, Артур Согомонян и раньше пытался успокоить самых тревожных поклонников. "Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", – отмечал он.

К нему с обнадеживающим комментарием также присоединялась Элина Мазур. "Все хорошо. Состояние Армена Борисовича стабильное. Врач сказал, что беспокоится не о чем! За ним понаблюдают несколько дней и, скорее всего, отпустят домой", – рассказывала она Dni.Ru.

Напомним, что в 2018 году Армен Джигарханян был дважды госпитализирован. У артиста проблемы с сердцем. Первый раз ему поставили диагноз "гипертонический криз", второй раз актер оказался в больнице из-за сердечного приступа.

Многие связывают проблемы со здоровьем артиста с повышенным вниманием СМИ и публики к нему. По слухам, ему стало плохо после просмотра одного из шоу, где обсуждались его отношения с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.