Федор Бондарчук откровенно о болезни своей особенной дочери

Федор Бондарчук дал откровенное интервью Владимиру Познеру. Режиссер ответил на очень личные вопросы.

В свое время именно Сергей Бондарчук подтолкнул сына Федора, провалившего вступительный экзамен в МГИМО, к работе в кинематографе. Легендарный режиссер содействовал тому, чтобы наследник пошел по его пути и поступил во ВГИК.

"Это был первый мужской разговор в моей жизни. Он не подталкивал меня к этому, говорил без нравоучений. Он рассказывал какие-то эпизоды, к чему он готовился в тот момент. Меня это так поразило... Я всегда думал, что у него нет времени на меня", – признался Федор.

Бондарчук дал понять, что с отцом у него были непростые отношения. "Он всегда так шутил, это был черный юмор… Мог сказать за столом: "Вы мне неинтересны, моя голова занята другим". В семье над этим подшучивали. Но когда ты понимаешь, что в этом есть искренность, и смотришь в глаза, это производит сильное впечатление", – отметил режиссер.

В финале передачи Владимир Познер перешел к опроснику Марселя Пруста (блиц-опрос). На вопрос о том, полупустой стакан или наполовину полный, Бондарчук выбрал второй вариант. Познер спросил у Бондарчука, что бы он сказал Богу, если бы предстал перед ним.

Публикация от Sveta R (@a030aa) 5 Май 2017 в 1:09 PDT

Федор признался, что готовился к этому вопросу, и высказался об отце и 18-летней дочери Варваре, которая появилась на свет раньше срока, что вызвало проблемы с развитием. "Я хочу попросить попробовать ощутить отца, поговорить, хотя можно не говорить… Просто еще раз испытать это. И пробежаться по полю с дочкой – у нее детский церебральный паралич… Мы говорим о том, что ты попросишь, но это уже странно. Мне неловко отвечать на этот вопрос. Это такие фантазии, мечты", – откровенно сказал Бондарчук.

