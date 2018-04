Самый сексуальный актер Голливуда развелся с женой-танцовщицей

Татум отметил, что решение расстаться они с супругой приняли полюбовно. "Мы влюбились много лет назад, вместе совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь – это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны", – цитирует Татума "Газета.ru".

При этом артист добавил, что считает странной ситуацию, когда ему нужно делиться с кем-то такими личными новостями. Однако, по его словам, он согласен с тем, что необходимо принимать последствия звездной жизни.

Отметим, что супругов СМИ "разводили" неоднократно, но все это было лишь слухами, которые Ченнинг и Дженна опровергали. Однако в конце прошлого года, когда актриса появилась на церемонии вручения премии American Music Awards одна, разговоры вспыхнули вновь.

На вечеринке журнала Vanity Fair после премии "Оскар-2018" ситуация повторилась. Теперь супруги подтвердили, что расстались.

#ReposThis is what it looks like when a little tyrant fairy artist holds you down and makes your face look “better”. pic.twitter.com/LfyfrGJ5Tc