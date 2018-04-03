Осужденный за растление детей известный актер: Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее
Мухтар Гусенгаджиев, известный по сериалам "Последний из Магикян", "Кулагин и партнеры", "Майор Ветров", "Дорогая Маша Березина", написал записку поклонникам. Она содержит такие слова: "Эта ситуация временна и преградой к моей мечте не является. Спасибо всем, кто, сам того не зная, помог мне сделать поразительные открытия и поднял меня над всем тем, что ранее являлось для меня ценным. Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее. Обо всем этом скоро все узнаете. С огромным искренним уважением, Мухтар".
Сторонники актера, который, к слову, является еще мастером по йоге и даже считается самым гибким человеком в мире, не верят в его виновность. Друзья Мухтара уверены, что дело сфабриковано. Дескать, истица, которая обвинила его в растлении своей десятилетней дочери, преследует собственную выгоду. "Мухтар не виноват ни в одном эпизоде, в котором его обвиняют. Мое мнение такое – это все клевета. Самое главное, что доказательств вины нет, следствие велось с грубыми нарушениями", – цитирует подругу Гусенгаджиева "Московский Комсомолец".
Отметим, что дело артиста расследовалось с 2015-го. Уже два с половиной года он находится в СИЗО. На протяжении этого времени Мухтар не теряет связи с фанатами. По их словам, мастер йоги держится молодцом и даже за решеткой продолжает самосовершенствоваться. Он разминается, читает, пишет и рисует. Жалоб на грубое отношение со стороны сотрудников "Бутырки" или сокамерников от него не поступало.
О балерине высказалась жена ее бывшего шофера
В Сети появились интимные фотографии артиста и пианистки
Он принадлежал ее погибшему брату Александру
Оперная дива обрела близких людей