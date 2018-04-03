Расставшаяся с мужем Лолита Милявская попала в психбольницу

Лолита Милявская пришла на ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Эксцентричная исполнительница откровенно рассказала о личной жизни.

Лолита Милявская была пять раз замужем. Самым известным ее супругом был певец Александр Цекало. Они вместе выступали на сцене в рамках коллектива "Кабаре-дуэт "Академия".

"Когда я познакомилась с Цекало, он был женат, а я была замужем. Да, мы прелюбодействовали, каюсь. Ну а кто этого не делал? Это все вылилось в 12 лет прекрасной студии. Я ему за многое признательна", – сказала Лолита.

В итоге Цекало оформил развод и переехал к любимой женщине. Самое пикантное, что влюбленные жили вместе с экс-супругом Лолиты. "Саша поступил как нормальный мужчина. Мы ютились втроем в одной квартире. Беляев не мог просто взять и выставить меня – у нас нормальные отношения были", – отметила Милявская.

Кстати, эту фамилию певица получила благодаря своему фиктивному браку с Виталием Милявским. Они оформили отношения ради того, чтобы Лолита получила квартиру. "Это единственный муж, от которого я взяла фамилию. Мы сделали фиктивный брак и через год разошлись. До сих пор дружим с Виталием и его женой – она моя самая близкая подруга", – призналась артистка.

Однако Милявская и Цекало расстались. Певица призналась, что разрыв дался ей очень тяжело. "Мне было 37 лет, что было делать дальше? Да и распад творческого дуэта – это гораздо тяжелее, чем просто расставание мужчины и женщины", – сообщила Лолита. Артистка так переживала, что у нее случилось малокровие. Каждые три часа она теряла сознание.

"Я благодарна своему тогдашнему возлюбленному Арнольду Спиваковскому. Мне не были женаты, но отношения были. Именно он отвез меня на руках в больницу психиатрическую и спас мне жизнь", – рассказала певица. Она до сих пор общается с Арнольдом и его нынешней супругой. Лолита уже восемь лет счастлива в отношениях с молодым мужем Дмитрием Ивановым.