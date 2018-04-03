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Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Фотография пианистки на пляже стала бомбой. Такой бывшую жену Джигарханяна мы еще не видели!
прочитано 2565 раз

Около полумиллиона просмотров и свыше двух сотен комментариев – появившиеся в Сети приватные снимки Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшего мужа Армена Джигарханяна произвели фурор. На этом, не предназначенном, очевидно, для широкой публики фото, актер и пианистка предстали, что называется, во всей красе.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Но мнения интернет-пользователей разделились. "Джигарханяна-то упрекнуть не в чем – ему 150 лет в обед. В его возрасте выглядят и похуже. А вот "молодая" – правду сказал Марк Рудинштейн – "если отмыть, страшна как смертный грех", "Это просто ужас!!! Что Джигарханян, что Цымбалюк! Кошмарный кошмар!", "Я в шоке, где чего там красивого, рожа просит кирпича", "Страшная, вечно с грязной головой, неприятная особа", – возмущаются одни. И даже посвящают ей сатирические стихи: "Как жаль ее, она ведь – головастик! // Вместо мозгов – опилки, тело – пластик. // Бренчит на пианино Цымба-злючка // И превращает клавиши в колючки! // За баксы душу дьяволу продаст. // Но близится расплаты грозный час!

Другие же слагают оды прелестнице. "В ее улыбке прячутся мечты, // Красе ее завидуют // И оттого я повторюсь опять: Богиня Виталина // Краше, чем рассвет над садом роз! // И выше самых дальних в небе звезд!" – восхищается поклонник. "Виталиночка, Вы обаятельны, изящны и просты, // Как музыка, стихи или цветы, // А сочетание ума и красоты – // Такие редкие для наших дней черты! // Так пусть судьба воздаст Вам по заслугам, // Порадует надежным, верным другом", – вторит фанатка.

Конечно, не остался в стороне и Иван Губкин. Своей любимой героине он тоже посвятил поэму "Красавице, богине, чаровнице". Отрывок из нее мы и публикуем ниже.

Красавица, богиня, чаровница, // Ты вкуса, стиля, стати образец // Перед тобою млею и робею, // Целую пальцы, полные колец. // Ты пианистка милостию божьей, // Но променяла свой бесценный дар // На годы службы старому актеру, // Теперь же превратилась жизнь в угар. // Я без тебя не мыслю телевизор, // "Пусть говорят" не в силу я смотреть, // Пустой эфир, когда без Виталины, // Ее судить прошу людей не сметь! // У киевлянки есть в Москве квартиры, // И денег столько – куры не клюют, // Она теперь – известная персона, // На все премьеры ведь ее зовут. // Все обсуждают вид ее на фото – // Стройна, как ивушка, // Волнующая грудь. // Готов я ею вечно любоваться, // От снимка этого теперь мне не уснуть. // Мечтаю я о клюквенном компоте, // Который ты любила так варить, // И не поверю я бесстыжей Мазур, // Что за решетку хочет засадить. 

Автор: Иван Губкин3 апреля 2018, 21:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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