Президентские соски: проигравшая выборы Собчак снялась в мокром купальнике

Ксения Собчак опубликовала очередное фото с отдыха за границей. Барышня купается в море заодно демонстрируя шикарную фигурку и кое-что еще.

На фотографии гламурная блондинка позирует практически по пояс в воде. Она показывает точеную талию и подтянутый пресс, а из-под мокрого купальника ведущей проглядывают соски.

"Гулять по воде, гулять по воде со мнооой! Вода здесь -молоко! И купальник -отличный, а больше ничего и не надо тут!" – подписала публикацию Ксения. Не все оценили смелость Собчак. "Мне несколько неловко от откровенности этой фотографии. Но это наверное только мои проблемы", "Хорошо хоть в купальнике", "И это был бы президент сиська на показ", – комментировали фолловеры.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Апр 2018 в 7:54 PDT

Напомним, что Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном улетела в Таиланд. Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы после изнурительной избирательной компании, которая завершилась для нее поражением.

Ксения обожает провоцировать пользователей соцсетей. К примеру, на годовщину свадьбы с Максимом Виторганом она опубликовала фотографию, на которой запечатлена крепко держащейся за ягодицу супруга. Супруги стоят в обнимку. Причем Виторган позирует спиной, а о наличии Собчак свидетельствуют лишь ноги в балетках, которые видны из-за актера. Вся соль фотографии в том, что Ксения любовно придерживает супруга за ягодицу, а Максим ее по-отечески приобнимает.